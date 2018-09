Scherenbostel

Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos ist am Donnerstag auf der Landesstraße 190 in Scherenbostel eine junge Frau leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war eine 18 Jahre alte VW-Polofahrerin gegen 17.20 Uhr auf der L 190 in Richtung Langenhagen unterwegs. Seinen Angaben zufolge prallte die Frau dann aus Unachtsamkeit in das Heck eines vor ihr verkehrsbedingt haltenden BMW. Die Wucht des Aufpralls war so erheblich, dass der BMW des 55-jährigen Fahrers wiederum auf den davor stehenden Skoda eines 27 Jahre alten Mannes und dieser auf einen Opel Meriva eines 56-Jährigen geschoben wurde. Die 22-jährige Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet Bebensee am Freitag. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 10.500 Euro.

Von Sven Warnecke