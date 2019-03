Wedemark Wedemark - Gemeinde bringt Radwegekonzept auf den Weg In der Gemeinde Wedemark fehlt es an einem alltagstauglichen Radwegenetz. Ein beauftragtes Büro liefert jetzt ein Konzept, über das öffentlich diskutiert werden soll.

Heinz Mazur (rechts) ist selbst Radfahrer und erarbeitet in dem beauftragten Büro PGT Umwelt und Verkehr Vorschläge für ein alltagstaugliches Radwegenetz in Abstimmung mit Fachbereichsleiter Kay Petersen in der Gemeinde Wedemark. Quelle: Ursula Kallenbach