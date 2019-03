Mellendorf

Das Gymnasium Mellendorf präsentiert sich am Freitag, 8. März, der Öffentlichkeit. Von 15 bis 18 Uhr sind Interessierte und insbesondere Schüler der vierten Klassen, eingeladen, sich die Schule anzuschauen. Die Viertklässler können in der Zeit eine Parcours absolvieren und am Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern teilnehmen.

An dem Nachmittag zeigen Schüler ihre Kunstwerke, zudem gibt es für die Besucher Mitmach-Aktionen. Auch das vielfältige AG-Angebot der Schüler wird präsentiert und Interessierte können die Wahlpflichtangebote des achten Jahrgangs kennenlernen. Außerdem stellen sich die Präventions- und Interventions-Teams der Schule, die Paten der Fünftklässler, der Förderverein, die Frühstücksmütter, der Schulvorstand und der Schulelternrat vor.

Im Anschluss an den Tag der offenen Tür beginnt die traditionelle Schülerdisco für die Jahrgänge fünf und sechs.

Von Julia Polley