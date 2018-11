Brelingen

Eine besondere Belohnung hat sich am Freitagabend der Hund einer Familie in Brelingen verdient: Dort hatten Unbekannte gegen 18 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Leinefeldstraße aufgehebelt. Sie gelangten auf diese Weise ins Haus – konnten ihre Diebestour aber nicht beginnen, weil der anwesende Hund der Hausbesitzer so laut bellte, dass die Einbrecher ohne Beute die Flucht ergriffen. Der Bewohner hielt sich nach Aussage einer Polizeisprecherin im Obergeschoss des Hauses auf, er bemerkte beim Nachschauen das aufgehebelte Fenster. Den Schaden daran schätzt die Polizei auf 150 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Antje Bismark