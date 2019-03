Wietze

Aus der Christophorus-Kirche in Bissendorf-Wietze klingt Pferdegetrappel und Gewieher. Doch im Kirchenraum ist kein Gaul zu sehen. Mist! Das Pferd weg. Vorher hat der egoistische Klepper noch die knappen Vorräte der Wasserflasche geleert. Macht nichts. „Ich reite zu Fuß durch die Prärie, ganz ohne Pferd - ich bin halt ein Genie“, schallt es aus den 35 Kehlen des Kinderchores Sternenfänger. Natürlich wissen Wietzes singende Prärieprofis, die jede Menge Bewegung ins Bühnenbild bringen, dass ein Kaktus Wasser einlagert. Mit einem kleinen Ritz ins grüne Fruchtfleisch ist die Trinkwasserfrage im Handumdrehen geklärt.

Zur Galerie Die Kinder des Chores Sternenfänger proben in der Christophorus-Kirche in Bissendorf-Wietze für die Aufführungen des Musiktheaters.

Auf der Bühne ist viel Bewegung

Vor den Kindern steht eine rothaarige Frau im karierten Hemd und schwingt den rechten Arm. Das ist seit zehn Jahren die Sternenfänger-Chorleiterin Melanie Weißkichel (49) . Hauptberuflich ist sie Förderschullehrerin mit dem Schwerpunkt Sprache und Musikpädagogik. Schon während ihres Studiums realisierte sie Musikprojekte in Hannovers Kulturtreff Roderbruch und lernte dabei den Komponisten und Kinderliedermacher Mathias Lück kennen. Seitdem geben die beiden ein erfolgreiches Gespann ab. Ob Aufführungen, wie der „Der Ritter mit der leisen Laute“, „Piratenspaß“ oder das aktuelle „ Lucky Lück und das Geheimnis der wilden Weste“ bei allen Projekten wird die Musik selbst gemacht.

Musikerlebnis hautnah – es wird immer live gespielt

„Das Live-Erlebnis ist mir besonders wichtig“, sagt Weißkichel. Gemeinsam mit dem Kinderliedermacher hat sie das Soloprogramm an eine Aufführung mit Kinderchor angepasst. Mathias Lück spielt Gitarre und singt natürlich. Passender weise heißt die Band dazu „ Lucky Strings“. Deren 22-jähriger Bassist Johannis Heidrich hat sogar extra für das Westernstück Kontrabass gelernt. Lutz Jelinek spielt die Geige und hat auch den Kinderchor für den „Soundtrack“ zum Trailer aufgenommen. Die wunderbar passenden Mandolinenklänge kommen dagegen von Levi Kordesee, der momentan Gitarre am Music College Hannover studiert.

Indianerpfeil weist den Weg

Keine Frage, dass man bei diesen Möglichkeiten nicht einfach auf der Bühne einschlafen kann. Also quengeln die jungen Sänger ein bisschen, das gehört natürlich zum Stück, und irgendwann ist der phantastische Geschichtenerzähler weich geklopft und er berichtet vom Erbe einer Milchbar mitten in der Prärie. Wie entdeckt man den richtigen Weg? Ganz einfach –ein Pfeil weist die Richtung. Damit auch die Zuschauer alles im Blick haben und von der Musik mitgenommen werden können, steht Weißkichels jüngster Sohn Kind Paul Moritz (13) am Lichtpult.

Hinter Weißkichel stehen während der Projektphase fünf Frauen des Elternteams. „Die haben unglaublich viel Arbeit übernommen“, freut sich die Chorleiterin über die vielfältige Unterstützung, zu der auch die 8000 bis 9000 Euro Budget zählen. Was Weißkichel ebenfalls wichtig findet: „Hier haben Jungen und Mädchen Spaß am Singen“. Tänzerisches Talent wird auch bewiesen, wie der Lince Dance zum Abschluss beweist: „Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, hops, hops“ ruft Weißkichel und freut sich mit ihrem Ensemble auf die rund 60 Minuten langen Aufführungen.

Wilder Westen zum Mitmachen und Konzert für Erwachsene

Restkarten für das Musiktheater gibt es bei Bücher am Markt in Bissendorf, Telefon (05130) 974775. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Karten für Kinder kosten 5 Euro.

Die vier Aufführungen finden in der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze statt und sind Donnerstag, 21. März, um 16 Uhr, Freitag 22. März, um 16 Uhr, Sonnabend, 23. März, um 15 Uhr und Sonntag, 24. März, um 15 Uhr. Sonnabend und Sonntag gibt es nach der Aufführung den Wilden Westen zum Mitmachen – unter anderem mit Hufeisenwerfen und Sheriffsternbasteln. Am Sonnabend, 23. März, spielt Robby Ballhause zwischen Cowboyhüten und Schwingtüren Greengrass Music. Das Konzert für Erwachsenen startet um 20 Uhr. Karten zum Preis von 7,50 Euro gibt es ebenfalls bei Bücher am Markt.

Von Patricia Chadde