Wedemark

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall in der Wedemark ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der Biker gegen 11.30 Uhr zwischen Resse und Negenborn von der Landesstraße 380 ab, ein weiteres Fahrzeug ist demnach nicht beteiligt gewesen. Die Hintergründe für den Unfall sind noch unklar, der Einsatz dauert an.

Von pah