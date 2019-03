Wedemark

Basteln, Sport und Ausflüge: Das alles bietet der Osterferienkompass der Gemeindejugendpflege. Ab sofort ist das Heft mit Aktionen für Schüler während der Osterferien in den Schulen, diversen Schreibwarengeschäften, den Jugendtreffs in der Gemeinde und im Wedemärker Rathaus erhältlich.

Der Ferienkompass für die Osterferien kann ab sofort auch von der Internetseite der Gemeinde auf www.wedemark.de heruntergeladen werden.

Anmeldungen für die einzelnen Aktionen und Aktivitäten sind bei der Gemeindejugendpflege möglich. Die Mitarbeiter stehen auch bei Fragen zu den Veranstaltungen zur Verfügung. Erreichbar sind sie montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr. Auch mittwochs von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr beantworten sie Fragen im Büro der Gemeindejugendpflege, Zimmer E.18 im Rathaus in Mellendorf, per E-Mail an Jugendpflege@Wedemark.de oder unter Telefon (05130) 581482. In den Ferien sind Gesprächstermine nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Von Julia Polley