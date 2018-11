Mellendorf

Einen Schaden von etwa 2500 Euro hat ein Unfallfahrer zwischen Montag, 5. November, 7.50 Uhr, und Freitag, 9. November, 13.20 Uhr, verursacht – den Schaden bemerkte der Fahrzeughalter erst jetzt, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Ihren Angaben zufolge stand der graue Audi A5 in dieser Zeit Am Roye-Platz in Mellendorf, als der Unbekannte mit seinem Wagen gegen die Beifahrertür fuhr.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder sein Auto geben können. Sie können sich unter Telefon (05130) 9770 melden.

Von Antje Bismark