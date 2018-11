Berkhof

Nachdem eine Autofahrerin am Sonnabend gegen 21.45 Uhr mehrfach die Mittellinie und die rechte Fahrbahnmarkierung der Sprockhofer Straße in Berkhof überfahren hatte, stoppte die Polizei den Nissan X-Trail schließlich. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nach Aussage einer Sprecherin eine deutliche Alkoholisierung der 20-jährigen Fahrerin fest – der Alkomat zeigte bei der Überprüfung 2,05 Promille an. Deshalb ließen die Polizisten eine Blutprobe nehmen und beschlagnahmten den Führerschein der Frau.

Von Antje Bismark