Mellendorf

Die Polizei sucht nach einem etwa 20 Jahre alten Heranwachsenden, der offenbar aus Frust ein am Bahnhof in Mellendorf abgestelltes Auto demoliert hat. In dem Skoda Fabia saß die 46 Jahre alte Fahrerin, die den Randalierer umgehend ansprach. Der von der Frau als schlank und etwa 1,80 Meter groß beschriebene Täter flüchtete daraufhin umgehend.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Wedemärker Polizei hatte die 46 Jahre alte Frau am Sonnabend gegen 23 Uhr im Auto sitzend am Bahnhof gewartet. Dort befand sich auch eine Gruppe von Heranwachsenden. Plötzlich entwickelte sich zwischen einigen aus der Gruppe ein Streit. In dessen Verlauf schlug der etwa 20 Jahre alte Täter schließlich mit der Faust kräftig auf die Motorhaube des Skoda. Den Schaden der Delle konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern.

Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung ereignete sich bereits am Freitag zwischen 21.15 und 22.45 Uhr an der Straße Am Freizeitpark in Mellendorf. Dort verkratzten Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines dort geparkten grauen Audi A6. Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Polizei, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke