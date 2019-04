Resse

An Ostern ändern sich die Öffnungszeiten im Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse. Am Ostersonntag, 21. April, bleibt die Einrichtung für Besucher komplett geschlossen. Doch das Mooriz ist – anders als sonst – am Montag geöffnet. Von 11 bis 17 Uhr können sich Interessierte die Ausstellungen anschauen. Zudem gibt es um 12 Uhr eine öffentliche Führung über den Moor-Erlebnispfad. Die Leitung übernimmt Gästeführerin Lisel Köthe.

Außerhalb der Feiertage hat das Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse, mittwochs bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und Veranstaltungen zum Moorinformationszentrum finden Interessierte im Internet auf www.mooriz.de.

Von Julia Polley