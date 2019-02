Wedemark

Ein sonniges Wochenende ist am Sonntagabend mit einem zarten Sonnenuntergang zu Ende gegangen. Um kurz vor 18 Uhr verschwand die Sonne im Westen am Horizont – aber es schien, als wollte sie das Spektakel der dunkelroten Scheibe einmal nicht so groß abliefern wie sonst. Stattdessen zauberte sie viele lichte Orange- und Rottöne an den Himmel, die sich in den Wolken fingen. Nach und nach wurde es dunkel.

Zarte Töne schlug die untergehende Sonne über der Wedemark an. Quelle: Ursula Kallenbach

Auch in den kommenden Tagen gibt es die Chance stimmungsvolle Sonnenaufgänge und – untergänge zum Beispiel bei einem Spaziergang durch die Feldmark in der Gemeinde zu sehen. Das Wetter soll – laut aktuellen Vorhersagen – weiter schön bleiben. Bei frühlingshaften Temperaturen strahlt die Sonne den gesamten Tag – zumindest bis zum Wochenende. Es gibt also noch mehrere Chancen diese Momente mit der Kamera festzuhalten.

Von Ursula Kallenbach und Julia Polley