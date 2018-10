Resse

Die Polizei Wedemark sucht Umweltfrevler, die in den vergangenen Tagen in Resse illegal mehrere Asbestplatten in der Natur entsorgt haben. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, entdeckte ein Passant am Mittwoch gegen 10.30 Uhr am Rand eines Feldwegs, der von der Straße An den Hägewiesen abzweigt, den Unrat. Er alarmierte die Polizei.

Wie Bebensee weiter berichtet, liege der Fundort der Platten in unmittelbarer Nähe zu der Straße. Aus diesem Grund setzen die Ermittler nun auf mögliche Zeugen, die den Umweltfrevler möglicherweise bei seinem Treiben beobachtet haben könnten. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (05130) 9770.

Von Sven Warnecke