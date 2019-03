Resse

Einen Schranktresor samt Inhalt haben Unbekannte aus einem Einfamilienhaus in Resse geklaut. Die Täter hebelten nach Auskunft eines Polizeisprechers am Sonnabend zwischen 18.30 und 21.30 Uhr die Terrassentür des Hauses an der Malvenstraße auf und gelangten so in die Räume. Anschließend entwendeten sie den Tresor aus dem Erdgeschoss. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren darin Bargeld, Schmuck und Dokumente gelagert.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat in Mellendorf unter (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Polley