Mellendorf

Unbekannte Einbrecher haben aus einem geparkten Auto in Mellendorf diverse Gegenstände rausgenommen und auf die Straße geschmissen. Die Polizei ermittelt.

Nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, gelangten die Täter am Mittwoch zwischen 0 und 8 Uhr in den abgestellten Smart. Wie, das ist bislang unklar. Der Wagen stand zum Tatzeitpunkt an der Straße Am Langen Felde.

Die Unbekannten warfen mehrere Gegenstände aus dem Auto auf die Straße – und verschwanden nach Auskunft Bebensees wieder. Geklaut wurde nach Angaben des 20-jährigen Autobesitzers nichts.

Von Julia Polley