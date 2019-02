Bissendorf

Der Verschönerungs- und Naturschutzverein Bissendorf will Wege, Büsche und Hecken von Müll und Unrat befreien. Der Verein startet deshalb eine große Müllsammelaktion in und um den Ort. Dazu sind Mitglieder, andere Vereine sowie Bewohner eingeladen. Treffpunkt ist am Sonnabend, 16. März, um 9 Uhr, nicht erst um 10 Uhr, wie von den Organisatoren genannt, am Isernhägener Damm/ Burgwedeler Straße. Von dort aus starten die Helfer mit Treckern durch den Ort. Auch die Jugendfeuerwehr ist an diesem Vormittag dabei. „Wir brauchen aber Verstärkung aus der Bevölkerung“, sagt Susanne Brakelmann aus dem Vereinsvorstand. Die Helfer sollten sich Handschuhe und, wenn sie haben, eine Hake mitbringen. Tüten stellt der Verein. Im Anschluss können sich die Teilnehmer mit Gegrilltem im Feuerwehrhaus stärken.

Von Julia Polley