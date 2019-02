Scherenbostel

Der Franziskusweg in Italien ist nicht so bekannt wie der Jakobsweg, der berühmte Pilgerweg nach Santiago de Compostela in Spanien. Doch Steffen Timmann aus Großburgwedel ist den Weg in Italien schon gegangen. An seinen vielen Erlebnissen auf der italienischen Pilgerstrecke will Timmann am Donnerstag, 7. März, ab 19.30 Uhr in einem Bildervortrag im Drei-Dörfer-Treff in Scherenbostel Besucher teilhaben lassen.

Der Franziskusweg führt offiziell verzeichnet von Florenz nach Rom und ist auf dieser Strecke 500 Kilometer lang. Timmann ging auf diese Wanderung gemeinsam mit seiner Frau im Jahr 2017. Das Paar erwanderte die südliche Hälfte des Pilgerweges von Assisi, genau: Gubbio, nach Rom.

Der Vortrag dauert etwa 70 Minuten, der Eintritt ist frei. Der Drei-Dörfer-Treff liegt an der Straße Am Husalsberg 7A.

Von Ursula Kallenbach