Mellendorf

Inspiriert vom großen Erfolg und von der besinnlichen Stimmung im vergangenen Jahr, wird am Donnerstag, 29. November, wieder der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus feierlich erleuchtet. Mehr als 100 Kinder aus dem Hort Mellendorf werden Weihnachtslieder singen und mit einem Theaterstück auf die Adventszeit einstimmen. In diesem Jahr organisiert der Hort Mellendorf dazu noch drei Verkaufsstände für einen kleinen Adventsmarkt.

Die Spitze des Tannenbaums befindet sich in 5,5 Meter Höhe. Die Nordmanntanne aus Schleswig-Holstein ist dann wieder mit vielen Weihnachtsbaumkugeln geschmückt, in denen sich das Licht von rund 500 kleinen Lampen spiegelt.

Ab 17 Uhr beginnen mehr als 100 Hortkinder mit ihrer Einstimmung auf den großen Moment, an dem Bürgermeister Zychlinski die Lichter einschaltet. Nach der etwa einstündigen Zeremonie laden erstmals Stände zum Verweilen ein. In diesem Jahr verkauft der Hort Mellendorf Punsch und Gebäck gegen eine Spende. „Die Einnahmen werden für ein Musikvideo der Kita eingesetzt, das die Stärkung der Kinderrechte thematisiert“, kündigt Hortleiterin Claudia Matern an.

Alle Bürger sind eingeladen, an der Feier teilzunehmen, sich von den Kindern inspirieren und auf eine besinnliche Adventszeit einstimmen zu lassen.

Von Antje Bismark