Wedemark

Bei vier Unfällen sind am Montag im Wedemärker Gemeindegebiet zwei Menschen leicht verletzt worden. In zwei Fällen sucht die Polizei nun die flüchtigen Unfallfahrer.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war eine 28 Jahre alte BMW-Fahrerin gegen 15.15 Uhr auf der Brinkhansstraße in Richtung Plumhofer Straße in Elze unterwegs. Als sie die Walsroder Straße, die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190, passieren wollte, habe sie offenbar einen auf der L 190 aus Richtung Elze kommenden 39-jährigen Motorradfahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, berichtet der Polizist am Dienstag. Die Honda des Mannes prallte in die rechte Seite des Autos. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Totalschaden, der BMW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Bei einem weiteren Unfall am Montag gegen 13.40 Uhr in Bissendorf wurde eine 29 Jahre alte Autofahrerin ebenfalls leicht verletzt. Bebensees Angaben zufolge war ein 57 Jahre alter Mann auf der Straße Auf der Haube unterwegs und wollte auf die Schlager Chaussee abbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt der von links kommenden Frau übersehen, berichtet der Ermittler. An beiden Autos entstand Blechschaden.

Zudem sucht die Polizei einen bislang unbekannten Autofahrer, der am Montag um 15.55 Uhr auf der Burgwedeler Straße in Bissendorf-Wietze auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei den Mitsubishi eines 45-Jährigen touchierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer, es soll sich um einen weißen BMW X3 oder X5 gehandelt haben, seine Fahrt fort.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montag zwischen 10.20 und 11.25 Uhr auf der Schmiedestraße in Elze. Dort hatte ein 77 Jahre alter Autofahrer seinen Mercedes vor einer Physiotherapie-Praxis abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die demolierte Fahrertür sowie den beschädigten vorderen linken Kotflügel. Der Unfallfahrer war anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke