Resse

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Engelbosteler Straße in Resse leicht verletzt worden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war ein 60 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Kawasaki gegen 15.15 Uhr in Richtung Negenborn unterwegs. Ein 55 Jahre alter Autofahrer wollte von der Straße An den Hägewiesen auf die Engelbosteler Straße abbiegen. Dabei habe der BMW-Fahrer das Zweirad offenbar übersehen, berichtet Bebensee. Durch die Kollision stürzte der 60-Jährige. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten. Den Gesamtschaden beziffert der Ermittler auf etwa 4500 Euro.

Von Sven Warnecke