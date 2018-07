Negenborn

In Flammen ist am heißen Sonnabendnachmittag in der Wedemark ein Mähdrescher während des Ernteeinsatzes aufgegangen. Auf einer Ackerfläche an der Landesstraße 380 zwischen Resse und Negenborn saß ein 21-Jähriger am Steuer, als der 334 PS starke Fendt 6300 C gegen 18.30 Uhr Feuer fing. Eigene Löschversuche des jungen Mannes blieben erfolglos. Auch die alarmierte Ortsfeuerwehr von Negenborn konnte nicht verhindern, dass der Mähdrescher zerstört wurde. Der Halter selbst soll den Schaden auf rund 80.000 Euro taxiert haben. Eine Schätzung der Polizei liegt noch nicht vor. Am Montag werden die Brandermittler der Polizeidirektion Hannover vor Ort erwartet. Bisher weise alles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin, sagte eine Sprecherin.

Von Martin Lauber