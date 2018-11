Wedemark

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in der Wedemark öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Bissendorf: Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz

Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. Dezember, jeweils von 15 bis 22 Uhr.

Umrahmt von Kirche, Amtshaus, altem Amtskrug, Kavaliers- und Bürgerhaus, lädt der Markt zum 34. Mal Besucher ein, sich auf dem alten Marktplatz in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Gemütliche Buden mit Geschenkartikeln, Bildern und Büchern, Holzspielzeug oder Bienenwachskerzen laden die Besucher zum Stöbern ein.

Brelingen: Weihnachtsmarkt rund um Kirche und Brelinger Mitte

Sonntag, 2. Dezember, ab 15 Uhr.

Der Kulturverein Brelinger Mitte und die Kirchengemeinde laden ein zum Weihnachtsmarkt „Kunst und Keks in der Brelinger Mitte“. Die Besucher erwarten Leckereien, weihnachtliche Stände und viel Musik. Bereits um 14 Uhr gibt es zum Auftakt einen Gottesdienst in der Kirche.

Wennebostel: Weihnachtsmarkt auf dem Hof Meyer

Sonnabend, 1. Dezember, von 12 bis 22 Uhr.

Zum vierten Wennebosteler Weihnachtsmarkt lädt die Freiwillige Feuerwehr am ersten Adventswochenende auf den Hof, In Wennebostel 36, ein. Neben Chor und Kaffeetafel laden hausgemachte Spezialitäten zum Genießen ein. Außerdem präsentieren Wennebosteler Hobbykünstler ihre Waren. Für Kinder gibt es einen Basteltisch.

Mellendorf: Weihnachtsmarkt der Feuerwehr

Sonnabend, 8. Dezember, von 15 bis 22 Uhr.

In Mellendorf richtet der Budenausschuss einen Weihnachtsmarkt am Kirchweg. Der Budenausschuss setzt sich aus verschiedenen Personen und Vertretern diverser Vereine und Institutionen zusammen, den Vorsitz hat immer die Ortsbürgermeisterin. Der liebevoll gestaltete Weihnachtsmarkt ist besonders für Familien ein am zweiten Adventswochenende.

Elze: Weihnachtsmarkt rund um die Pfarrscheune

Sonnabend, 1. Dezember, 14 bis 20 Uhr. oder

Der Weihnachtsmarkt in Elze ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt der Vereine und Verbände im Ort: Ob Feuerwehr, Kirche, Sportvereine oder andere Gruppen – jeder trägt mit einem Stand, einer Kaffeestube, einem Auftritt oder anderen Aktionen dazu bei, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchengelände an der Wasserwerkstraße 42 ein Unikat wird.Besucher erwartet ein besinnlich, traditionell gestalteter Markt mit weihnachtlichen Klängen.

Berkhof: Weihnachtsmarkt auf der Feuerwehrwiese

Sonntag, 16 Dezember, 14 bis 21 Uhr.

Die Ortsfeuerwehr Berkhof lädt auch in diesem Jahr am dritten Advent auf die Feuerwehrwiesen, Auf den Raden, ein, um gemeinsam eine paar besinnliche Stunden in der Vorweihnachtszeit zu verbringen. Für die Weihnachtsmarkt-Klassiker wird natürlich gesorgt.

Negenborn: Weihnachtsmarkt in der Kapelle

Sonntag, 9. Dezember, von 15 bis 18 Uhr.

Die Ortsfeuerwehr Negenborn lädt zu einem besinnlichen Treffen in der örtlichen Kapelle ein.

Scherenbostel: Weihnachtsmarkt auf dem Schützenplatz

Sonnabend, 8. Dezember, ab 15. 30 Uhr.

Glühnwein, Schmalzkuchen, weihnachtliche Lieder, Stockbrot und ein Weihnachtsbaumverkauf: Das erwartet die Besucher des Scherenbosteler Weihnachtsmarktes auf dem Schützenplatz. Kleiner Tipp: Gegen 18 Uhr soll auch der Nikolaus vorbeikommen.

Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Burgwedel finden Sie hier.

Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Langenhagen finden Sie hier.

Informationen zu den Weihnachtsmärkten in der Stadt Hannover finden Sie hier.

Die Weihnachtsmärkte in den anderen Städten und Gemeinden der Region Hannover finden Sie hier.

Von Carina Bahl