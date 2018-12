Wennebostel

Aus Unachtsamkeit ist es am Sonnabend gegen 14.20 Uhr auf der Lindenstraße in Wennebostel zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde die 11-jährige Beifahrerin des voran fahrenden Citroen leicht verletzt. Die 40-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Isernhagen war auf der Lindenstraße in Richtung Mellendorf unterwegs. Sie übersah, dass der Citroen einer 44-jährigen Frau aus Neustadt vor ihr bremsen musste und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Wagen auf. Der Mercedes wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt laut Polizei bei rund 12.000 Euro.

Von Rebekka Neander