Elze

Nach Auskunft der Polizei Wedemark ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Walsroder Straße – der Ortsdurchfahrt der L 190 – in Elze. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes war eine 54 Jahre alte VW-Scirocco-Fahrerin auf der Landesstraße in Richtung Süden unterwegs und wollte dann nach links auf die Plumhofer Straße abbiegen. Dabei habe sie den entgegenkommenden Audi einer 37 Jahre alten Autofahrerin übersehen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Bebensees Angaben zufolge wurde dabei die Unfallverursacherin leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, den Schaden beziffert der Beamte auf etwa 20.000 Euro.

Von Sven Warnecke