Berkhof

Bei einem Verkehrsunfall in Berkhof ist am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Landesstraße 190 erheblicher Sachschaden entstanden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, bog eine 78 Jahre alte Honda-Fahrerin von der Straße Am Thörenkamp nach links auf die L 190 in Richtung Elze ab. Dabei übersah sie offensichtlich den Skoda eines 80 Jahre alten Mannes, der Richtung Norden fuhr und gerade ein anderes Auto überholte. Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl am Honda wie auch am Skoda entstand vermutlich Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Von Sven Warnecke