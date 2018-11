Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag gegen 17.55 Uhr in Mellendorf zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Wedemark habe ein 39 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen von der Berliner auf die Kaltenweider Straße die beiden Fußgänger übersehen, die an der Ampel die Fahrbahn überquerten. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 68 Jahre alter Passant verletzt. Seine gleichaltrige Begleiterin konnte dem Fahrzeug zwar noch ausweichen, stürzte bei dem Versuch jedoch und verletzte sich ebenfalls. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke