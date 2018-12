Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 167 Preise im Wert von mehr als 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg.

Am Sonntag, 23. Dezember, gewinnt die Losnummer 104 einen Gutschein im Wert von 100 Euro für Möbel Heinrich in Bad Nenndorf. Der Besitzer des Kalenders mit der Nummer 2913 darf sich über einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro vom Reisebüro Goltermann in Barsinghausen freuen. Und die Kalendernummer 2997 gewinnt ein Wellness-Wochenende für zwei Personen im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen mit einem Gesamtwert von 336 Euro.

Einen Überblick aller Gewinner gibt es unter haz.li/lions2018. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von Björn Franz