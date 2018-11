Wennigsen Wennigsen - Aktuelle Stunde im Rat: AG-Meinung bindend? Wie bindend ist das Votum einer AG für den Rat? Die Entscheidung gegen einen Kreisel an der Heitmüller-Kreuzung hat zu Zerwürfnissen geführt. In der Ratssitzung gab es jetzt eine Aktuelle Stunde zu dem Thema.

Der Rat will keinen Minikreisel an der Heitmüller-Kreuzung und hat die Empfehlung der Arbeitsgruppe ignoriert. Das hat zu Zerwürfnissen geführt. Auf Antrag der SPD gab es deswegen jetzt eine Aktuelle Stunde in der Ratssitzung. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)