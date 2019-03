Egestorf

Eine 39-jährige Frau ist am Sonnabend bei einem Unfall auf der Wennigser Straße in Egestorf verletzt worden. Ein 26-Jähriger hatte ihr zuvor die Vorfahrt genommen, als er von einem Grundstück auf die Straße fuhr, teilt die Polizei in Barsinghausen mit. Die Autos stießen deshalb gegen 11.40 Uhr zusammen. Die 39-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 4700 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Weitere Polizei-Meldungen aus Barsinghausen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann