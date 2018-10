Bredenbeck

In der Küche eines Hauses am Steinkrüger Weg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Bredenbeck, Holtensen und Evestorf rückten gegen 9.56 Uhr mit 27 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Die Besitzerin des Hauses wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 11 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht und konnten abrücken. „Gegen 12 Uhr sind wir dann zur Nachkontrolle nochmal hingefahren und haben dann an die Kollegen von der Brandermittlung übergeben“, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Christof Reichelt. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest.

Von Lisa Malecha