Bredenbeck

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 23. bis 24. Dezember, haben unbekannte Täter die Grundstücksmauer des Rittergutes in Bredenbeck beschädigt. Anwohner bemerkten am Morgen einen etwa 2 mal 1 Meter großen Schriftzug auf der Mauer, den die Täter in unterschiedlichen Farben aufgesprüht haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wennigsen unter Telefon (05103) 2278 oder bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus Wennigsen finden Sie hier.

Von lis