Wennigsen

Eine 73 Jahre alte Frau hat beim Einkaufen am Sonnabend eine böse Überraschung erlebt. Als sie an der Kasse des Aldi-Marktes in Wennigsen gegen 13.30 Uhr nach ihrem Portemonnaie greifen wollte, stellte sie fest, dass ihr die Geldbörse gestohlen worden war. Offenbar ist sie aus der im Einkaufswagen befindlichen Handtasche gestohlen worden, während die Frau beim Einkaufen durch die Regale ging.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Aldi-Markt gemacht haben, sich mit der Dienststelle in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 in Verbindung zu setzen. Zudem weist die Polizei darauf hin, dass niemals Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Einkaufswagen zurückgelassen werden sollten, um Dieben keine Gelegenheit zu geben.

Von Björn Franz