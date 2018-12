Wennigsen

Diese Apotheken bieten im Calenberger Land an den Wochenenden und an den Feiertagen den Notdienst an.

Montag, 24. Dezember (8.30 Uhr), bis Dienstag, 25. Dezember (8.30 Uhr): Apotheke hoch2, Barsinghausen, Marktstraße 1, Telefon: (05105) 3615.

Dienstag, 25. Dezember (9 Uhr), bis Mittwoch, 26. Dezember (9 Uhr): Burgberg-Apotheke, Gehrden, Schulstraße 22, Telefon: (05108) 922699; Apotheke am Wohnpark, Ronnenberg, Berliner Straße 22, Telefon: (0511) 462940 (8.30 bis 8. 30 Uhr).

Mittwoch, 26. Dezember (9 Uhr), bis Donnerstag, 27. Dezember (9 Uhr): Kloster-Apotheke, Wennigsen, Hauptstraße 5a, Telefon: (05103) 92960.

Donnerstag, 27. Dezember (9 Uhr), bis Freitag, 28. Dezember (9 Uhr): Rosen-Apotheke, Barsinghausen, Hans-Böckler-Straße 28, Telefon: (05105) 52430.

Freitag, 28. Dezember (9 Uhr), bis Sonnabend, 29. Dezember (9 Uhr): Lyra-Apotheke, Gehrden, Gartenstraße 12, Telefon: (05108) 5166.

Sonnabend, 29. Dezember (9 Uhr), bis Sonntag, 30. Dezember (9 Uhr): Deister-Apotheke, Barsinghausen, Breite Straße 11, Telefon: (05105) 4255.

Sonntag, 30. Dezember (9 Uhr), bis Montag, 31. Dezember (9 Uhr): Ihmer-Tor-Apotheke, Ronnenberg, Ihmer Tor 4, Telefon: (05109) 9029.

Montag, 31. Dezember (9 Uhr), bis Dienstag, 1. Januar 2019 (9 Uhr): Egestorfer Apotheke, Barsinghausen, Stoppstraße 35, Telefon: (05105) 585303.

Quelle: Netzwerk Deutscher Apotheker

Von Björn Franz