Wennigsen Wennigsen - Kreisel-Entscheidung: Grüne kritisieren Rat Auch die Grünen kritisieren die Entscheidung des Rats gegen den Minikreisel an der Heitmüller-Kreuzung. „Das festigt nicht das Vertrauen in unsere kommunalen Vertreter“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Rat will keinen Minikreisel an der Heitmüller-Kreuzung und hat die Empfehlung der Arbeitsgruppe ignoriert. Der Rat will keinen Minikreisel an der Heitmüller-Kreuzung und hat die Empfehlung der Arbeitsgruppe ignoriert. Der ADFC zieht daraufhin seine Konsequenzen und ist aus der Arbeitsgruppe ausgetreten. Quelle: Ingo Rodriguez