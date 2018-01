Das waren die Themen beim Neujahrstreffen in Evestorf

Evestorf. Neue und alte Nachbarn treffen und sich über die bevorstehenden Veranstaltungen im Ort informieren: Mehr als 60 Besucher waren der Einladung des Evestorfer Ortsrats ins Dorfgemeinschaftshaus zum Neujahrskaffee gefolgt.

„In diesem kleinen Ort passiert so wahnsinnig viel“, lobte die stellvertretende Bürgermeisterin Gun Wittrien das Engagement der Evestorfer. Und Engagement haben in Evestorf viele Bürger: „Wenn man sich überlegt, dass unsere Feuerwehr 25 Aktive bei nur etwa 300 Einwohner zählt – das macht uns so leicht keiner nach“, sagte Ortsbrandmeister Harm Kolberg. Auch ansonsten biete der Ort viele Aktivitäten, die auch größtenteils sehr gut besucht werden. „Wir versuchen alle eine Bandbreite zu bieten, damit sich wirklich jeder Bürger zumindest ein bis zwei Mal im Jahr von einer Veranstaltung angesprochen fühlt“, sagte er. Sei es das DRK-Angebot „Evestorf trifft sich“, die für für April geplanten Schlagerparty des Dorfgemeinschaftsvereins, das Pubic Viewing zur WM oder die alle zwei Jahre stattfindenden Silvester-Party – die ehrenamtlichen wollen auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot bieten. „Kommt alle her, denn wir sind auch auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen“, sagte Hartmut Falkenberg, Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins.

Zudem soll der Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus attraktiver gestaltet werden. „Wir haben schon auf neue Geräte gespart, hoffen aber auf eine Unterstützung der Gemeinde“, sagte Falkenberg. Zudem, so ergänzte Ortsbürgermeister Ernst Herbst, solle der Umbau des Dorftreffpunkts und des integrierten Feuerwehrgerätehauses vorangetrieben werden. Um die Pläne nach den Wünschen aller auszurichten, werden wir zeitnah zu einem Treffen einladen, sagte er. Sowohl der barrierefreie Ausbau der Toiletten und Sanitäranlagen, als auch die Erweiterung der viel zu engen Feuerwehrfahrzeughalle und der Umkleidekabinen solle so schnell wie möglich realisiert werden. Zu diesem Thema habe es auch Anfang des Jahres bereits ein Gespräch mit Bürgermeister Christoph Meineke gegeben.

Im Anschluss an den Rückblick und die Vorschau auf kommende Ereignisse konnten die Besucher sich noch bei Kaffee, Kuchen und Schnittchen austauschen. Auf dme Hof machten Kinder Stockbrot während die Erwachsenen ihre mitgebrachten Weihnachtsbäume verheizten.

Von Lisa Malecha