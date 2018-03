KGS stellt sich Besuchern vor

Wennigsen. Auch wenn der diesjährige Tag der offenen Tür an der Sophie-Scholl-Gesamtschule unter erschwerten Bedingungen stattfand, so war er doch ein voller Erfolg. „Wir hatten im Vorfeld viele Krankmeldungen, weshalb einige geplanten Angebote nicht realisiert werden konnten“, sagte der didaktische Leiter der KGS, Gert Ackermann. Unter anderem musste das sonst bei den kleinen Besuchern so beliebte Abseilen mit der Kletter-AG ausfallen. Doch das schlechte Wetter und die Grippewelle hielt die Besucher nicht davon ab, zahlreich in die Räume der Schule zu strömen.

Die KGS Wennigsen hat sich den Besuchern vorgestellt. Zur Bildergalerie

Und dort erhielten die kleinen und großen Gäste vielfältige Einblicke in das Schulleben. Während im Erdgeschoss eine der achten Klassen spielerisch an die Geometrie ranführte, indem die Schüler den Besuchern zeigten, wie am Computer mit symmetrischen Figuren tolle Mandalas erstellt werden können, stellten ein Stockwerk höher Anne Albrecht (17) und Henrike Klodt (18) das Indien-Projekt der Schule vor –stilecht mit Bindi und Sari. In den Naturwissenschaftsräumen durften die Besucher bei Experimenten selber Hand anlegen und im Werkraum zeigten Sechstklässler, wie sie ihre eigenen Smartphone-Halter herstellten.

Doch auch die besonderen Arbeitsformen, wie die sogenannten „Themenorientierten Unterrichtsvorhaben“, die an der KGS angeboten werden, wurden vorgestellt. „Dabei befassen sich die Schüler fächerübergreifend über mehrere Wochen mit einem Thema“, erläutert Ackermann und zählt weitere Schwerpunkte auf: „Auch unsere digitalen Angebote oder die neue integrative Eingangsstufe werden heute besonders hervorgehoben.“ Denn der Tag sei wichtig, um allen Besuchern zu zeigen, dass die KGS innovativ bleibt und sich verändert – sowohl baulich als auch inhaltlich.

Das und die Präsentation aller Angebote an einem Tag solle bewirken, dass die Anmeldezahlen auch in diesem Jahr so stark wie im letzten sind, sagt Ackermann. „Wir haben derzeit 960 Schüler in den Jahrgängen neun bis 13“, ,sagt Ackermann. Bleiben die Zahlen so gut, würde die Schule wieder eine Fünfzügigkeit anstreben. Zumindest die Eltern, die gestern durch die KGS-Räume liefen, schienen durchweg begeistert von dem Angebot der Schule. „Die Schule hat einen guten Ruf und da wir hier wohnen, wollten wir sie uns anschauen“, sagt Ramon Gieseler, dessen beiden Kinder vor einem Schulwechsel stehen. „Es macht hier alles einen guten Eindruck.“ Dieser Meinung schließt sich auch Arne Weber an, dessen Tocher bereits auf der KGS ist und dessen Sohn sie ab dem Sommer besuchen wird. „Selbst ich als Mitglied des Elternrats lerne beim Tag der offenen Tür noch was neues“, sagt er erfreut und fügt hinzu: „Das Angebot überzeugt mich nach wie vor.“

Von Lisa Malecha