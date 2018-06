Degersen

Mit King Curry & the Pissers of the Revolution kommt am Sonnabend, 9. Juni, eine echte Rock’n Roll-Entertainment-Band zur Open Stage ins Gasthaus zur Tenne.

Die Show im Rahmen der ‚Magic Spell Tour‘ wollen die Linden-Legenden um den exzentrischen Frontmann King Curry ihre Zuhörer wieder in eine Zeit zurückversetzten, als Alice Cooper und Kiss die Stadien füllten und jeder die Lieder der Rocky Horror Picture Show mitsingen konnte. Es ist daher auch eine Show für die Augen und nicht nur für die Ohren – mit glamourösen Kostümen und vielen kleinen Gimmicks wird in der Tenne der schlechte Geschmack zelebriert. Denn Curry-Konzerte leben von der Show und dem schrägen Frontman, der sich unter anderem von seinen Backgroundsängerinnen mit Farbe beschmieren, posiert mit Gummipuppen oder stülpt sich auch gerne mal einen Ein-Meter-Ballon über den Kopf, während er auf der Bühne sämtliche Hemmungen verliert. Dazu gibt es natürlich auch Musik, die als eine Mischung aus energiegeladenem Rock´n Roll, Glam-Rock, Hard-Rock und Progressive-Rock beschrieben werden kann. Unter anderem werden in der Tenne die Hits wie „My Zombie Blue“, „Gay Sex“, „King of Currywurst“ und „Carry On“ nicht fehlen.

Begleitet wird der selbsternannte König der Currywurst, von seinem gewaltigen Rock‘n Roll Orchester den Pissers of the Revolution, den Musikern Boris Kaune (Keyboards), Thomas Sickel (Gitarre), Florian Arp (Gitarre), Axel Werner (Bass) und Erik Regul (Schlagzeug).

Das Konzert am Sonnabend, 9. Juni, mit King Curry & the Pissers of the Revolution in der Tenne, In den Steinen 6, beginnt um 21 Uhr. Einlass ist schon ab 19.30. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Lisa Malecha