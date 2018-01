Polizei nimmt Einbrecher fest

Wennigsen. Weil die Alarmanlage auslöste, konnte ein Einbrecher von der Polizei geschnappt werden: Der Mann hatte sich am Mittwoch gegen 8.15 Uhr zutritt zu einem Grundstück an der Max-Planck-Straße verschafft. Zunächst hatte der Täter versucht, die Kellertür des Einfamilienhauses aufzuhebeln – war allerdings gescheitert. Bei der Terrassentür hatte er mehr erfolg und gelang in das Haus. Dabei löste er allerdings die Alarmanlage samt Videoüberwachung aus. Der Hausbesitzer wurde per Nachricht über den Einbruch informiert und alarmierte umgehen die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten zwei Männer, einen 28-Jährigen und einen 40-Jährigen, in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 28-Jährige wurde bereits am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der Tatverdacht gegen den 40 jährigen konnte nicht erhärtet werden.

Von Lisa Malecha