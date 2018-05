Wennigsen

Der Unfall passierte am Freitag gegen 8 Uhr. Beim Abbiegen auf den Netto-Parkplatz an der Degerser Straße in Wennigsen übersah eine Autofahrerin einen 17-jährigen Radfahrer. Bei der leichten Kollision mit seinem Fahrrad stürzte er zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. Die etwa 70 Jahre alte Frau, die einen silbernen Wagen fuhr, kümmerte sich zwar um ihn, nannte jedoch ihre Personalien und ihre Telefonnummer nicht. Vielmehr forderte sie den Jugendlichen auf, ihr seinen Namen, seine Anschrift und seine Erreichbarkeit mitzuteilen, da sie sich nachmittags noch mal nach seinen Befinden erkundigen wollte.

Der Jugendliche versäumte es im geschockten Zustand, sich das Kennzeichen zu notieren, die sich bislang noch nicht bei ihm gemeldet hat. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Wennigsen telefonisch unter (05013) 2278 in Verbindung zu setzten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang auch noch den Fahrradfahrer, der den verunfallten Jugendlichen kurz betreute.

Von Jennifer Krebs