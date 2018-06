Beständiges Wetter mit angenehmen Temperaturen, Umsatzrekorde bei den Gastronomen, überwältigendes Publikumsinteresse – und das alles im Schatten eines Kulturdenkmals: Die fünfte Wennigser Gewerbeschau hat am Wochenende bei Organisatoren, Ausstellern und Besuchern nahezu ausnahmslos Lobeshymnen hervorgerufen. „Ich bin völlig heiser, aber absolut zufrieden, fast begeistert“, sagte am Sonnabendnachmittag Aussteller Stefan Küppers von den Stadtwerken Barsinghausen – da war noch nicht einmal die Hälfte der zweitägigen Wirtschaftsmesse auf dem Rittergut der Familie Freiherren Knigge in Bredenbeck abgelaufen. Ähnlich überschwänglich äußerte sich Organisationschef Markus Hugo von der Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft (WIG) Wennigsen. Am Haupteingang hatten seine Mitstreiter gegen 16.30 Uhr mit einem Handzählgerät den 3000. Besucher registriert. „Wir haben etwa 6500 Besucher angepeilt und sind schon jetzt fast bei der Hälfte angekommen. Es läuft überragend“, zog Hugo ein Zwischenfazit.

Die fünfte Wennigser Gewerbeschau hat am Wochenende bei Organisatoren, Ausstellern und Besuchern nahezu ausnahmslos Lobeshymnen hervorgerufen.

Der stellvertretende WIG-Vorsitzende hatte nach der offiziellen Eröffnung am Freitagabend und seit dem Einlassbeginn morgens um 9.30 Uhr viele Rückmeldungen bekommen: Nach Einschätzung etlicher Besucher sei mit den rund 90 Ausstellern im Veranstaltungszelt und auf dem Freigelände ein toller Branchenmix zustande gekommen. „Viel Lob gab es auch für das tolle Ambiente des Rittergutes“, sagte Hugo. Als Beleg für den großen Publikumszuspruch gab Hugo eine Geschichte vom Vormittag zum Besten: Der Betreiber eines der insgesamt acht Food-Trucks habe vom Edeka-Markt mit Nachschub beliefert werden müssen, weil ihm wegen des großen Andrangs die Zutaten ausgegangen waren. Einziger Kritikpunkt: Der kostenlose Shuttle-Service von den Großparkplätzen in Wennigsen werde nicht gut angenommen. „Deshalb ist das ganze Dorf zugeparkt“, sagte Hugo.

Am Nachmittag des ersten Messetages erholen sich Aussteller und Besucher auf dem Rittergut bei kühlen Getränken und kulinarischen Leckereien. Quelle: Ingo Rodriguez

Der viel gelobte Branchenmix wurde bei einem Rundgang deutlich: Die WIG hatte für die Wirtschaftsmesse rund zwei Drittel aller teilnehmenden Gewerbetreibenden, Dienstleister und Vereine aus dem Gemeindegebiet, den Rest aus Nachbarkommunen gewonnen. Und die Aussteller hatten unterhaltsame Aktionen zu bieten: Reaktionstest im Fahrsimulator des Auto- und Reiseclubs Deutschland, Löschtraining bei der Feuerwehr, Stylingtipps von den Mitarbeitern eines Friseursalons, dazu Planwagenrundfahrten in der Umgebung, Segwaytouren über das Gelände sowie Vorträge und eine Modenschau in einem Veranstaltungszelt mit Bühne. Und in kurzen Pausen verweilten Besucher vor der Kulisse des Rittergutes mit kühlen Getränken und kulinarischen Leckereien. Cornelia Liefold war aus Garbsen gekommen, um unter Anleitung auf einem Testgelände hinter dem Rittergut eine kleine Spritztour mit einem riesigen Trecker drehen zu können. Weitere Angebote: Herzmassagentraining bei den Johannitern, Schnapsprobe am Stand der Kornbrennerei, Toilettenkino auf WC-Schüsseln einer Sanitärfirma aus Bredenbeck, Minitreckerparcours für Kinder.

Das Publikum kommt beim Auftritt von Schlagersängerin Isabel Krämer nach verhaltenem Auftakt immer besser in Stimmung. Quelle: Ingo Rodriguez

Anlaufprobleme gab es aber auch: Als am Abend die Stände geschlossen wurden, um mit Livemusik für einen schwungvollen Ausklang zu sorgen, hatte Schlägersängerin Isabel Krämer keinen einfachen Auftakt. Mit charmanter Beharrlichkeit gelang es ihr dann aber doch, das klönende Publikum auf dem idyllischen Hof zum rhythmischem Klatschen zu animieren.

Von Ingo Rodriguez