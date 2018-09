Wennigsen

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch vergeblich nach einem oder mehreren Tätern gefahndet, die an der Degerser Straße einen Einbruchsversuch begangen hatten. Bei der Suche, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte, wurden unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und Hunde eingesetzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sich bei der Polizei in Wennigsen unter der Rufnummer (0 51 03) 22 78 oder beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Rufnummer (0 51 09) 51 71 15 melden können.

Die Täter waren gegen Mitternacht auf das zweigeschossige Flachdachgebäude einer Firma geklettert, die ihren Sitz auf Höhe des dortigen Einkaufszentrums hat. Sie zerstörten ein Oberlicht und kletterten in den Besprechungsraum – wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Danach flüchteten der oder die Einbrecher über ein Fenster auf ein Glasvordach. Von dort aus sprangen sie auf den Boden und entkamen unerkannt.

Von Björn Franz