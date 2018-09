Wennigsen

Vermisste Seniorin: Die Polizei sucht die 79-jährige Edith F., die in einem Pflegeheim in Wennigsen wohnt und seit Mittwochnachmittag verschwunden ist.

Die alte Dame ist desorientiert und wurde zuletzt am Mittwoch gegen 16 Uhr im Seniorendomizil an der Hagemannstraße und vermutlich etwa zwei Stunden später am Wennigser S-Bahnhof gesehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass Edith F. mit der Bahn unterwegs ist. Da die bisherige, umfangreiche Suche, an der auch die Wennigser Feuerwehr beteiligt war, ohne Erfolg verlaufen ist, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat Edith F. gesehen? Die 79-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, 65 Kilo schwer und kräftig. Sie hat rötlich-braune, kurze Haare mit grauen Ansätzen und trägt eine Brille. Sie trägt eine gelbe Bluse, gelbe Hose, rosa Sneakers und vermutlich eine helle Softshelljacke.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Jennifer Krebs