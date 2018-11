Hannover/Barsinghausen

Der Winter ist da – zumindest in einigen Teilen der Region Hannover. Im Calenberger Land hat es am Dienstagnachmittag geschneit. Vor allem in den höheren Lagen im und am Deister kamen teilweise dicke Schneeflocken herunter, der die Häuser und Straßen in Weiß hüllte.

Doch bereits in Gehrden vermischte sich der Schneefall mit Regen. Einen Schneemann konnten die Menschen dort – im Gegensatz zum Nienstedter Pass – nicht bauen. Auch in der Landeshauptstadt fiel bis zum Nachmittag kein Schnee.

Zur Galerie In der Region Hannover hat es am Dienstag teilweise kräftig geschneit.

Dabei bleibt es voraussichtlich auch am Abend und in den kommenden Tagen. Niederschläge werden bis zum Wochenende nicht mehr erwartet. Dennoch sollten Autofahrer aufgrund der Temperaturen rund um den Gefrierpunkt besonders vorsichtig fahren.

Von RND/ms