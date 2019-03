Wennigsen

Keine guten Nachrichten für den Wasserpark in Wennigsen – zumindest auf den ersten Blick: Bei der Ratssitzung am Donnerstag verkündete Bürgermeister Christoph Meineke, dass es vorerst keine Fördermittel für die geplante Sanierung aus den Töpfen des Amtes für regionale Landesentwicklung (ARL) geben wird. Die hatte der Trägerverein des Wasserparks beantragt, der unter anderem das Gelände nach der anstehenden Badesaison umfassend sanieren will. Beim Beantragen der Fördermittel hatte Meineke den Verein unterstützt.

Bewerbung landet auf Platz 7 von 40

„Unsere Bewerbung war auch gut, sie ist auf Platz 7 von 40 gelandet“, berichtete der Bürgermeister. Das reiche jedoch knapp nicht, um in der ersten Runde der Auszahlung dabei zu sein. Für den Trägerverein des Wasserparks könnte das zu „einer Hängepartie“ führen, weil unklar ist, ob und wann Geld fließt, sagte Meineke. „Wir wollen aber jetzt sanieren, also direkt nach der hoffentlich erfolgreichen Sommersaison anfangen“, kündigte der Bürgermeister an. Bei den Arbeiten geht es in erster Linie darum, die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Das bedeutet: Eine technische Aufrüstung und Umgestaltung der Badeteiche. Damit sollen behördlich angeordnete Schließungen wegen schlechter Wasserqualität vermieden werden. Mit einem besseren Filtersystem und besserer Wasseraufbereitung im Regenerationsbereich soll künftig maximal mögliche Keimfreiheit in den Badeteichen erreicht werden. Dafür sind laut einem Planungsbüro auch eine Beckenabdichtung, bessere Durchströmung, Überlaufrinnen und Einströmdüsen notwendig.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen hat am Donnerstag getagt. Quelle: Gerko Naumann

Um diese Pläne nicht zu gefährden, schlug Meineke den Ratspolitikern vor, die Gemeinde mit der Erarbeitung eines „alternativen Finanzierungskonzepts“ zu beauftragen. Das heißt im Klartext: Entweder die Gemeinde zahlt die Arbeiten aus eigenen Mitteln, das könnten zwischen 300.000 und 500.000 Euro sein. Oder sie versucht anderweitig Fördergelder zu bekommen – etwa von der Region Hannover. Die Konsequenz daraus wäre vermutlich eine „abgespeckte Version“ der Sanierung, kündigte Meineke an. So soll etwa zunächst auf einige Details wie einen Stellplatz für Wohnmobile und einen pädagogischen Lehrpfad verzichtet werden. Der Trägerverein des Wasserparks wird sich Ende des Monats mit der neuen Entwicklung befassen. Die Fraktionen im Rat stimmten Meinekes Vorschlag einstimmig zu – wenn auch nicht gerade euphorisch.

Rat muss Farbe bekennen

So hatte Klaus Kropp ( SPD) ohnehin schon lange nicht mehr daran geglaubt, dass Fördermittel fließen. „Heute sehe ich mich bestätigt“, sagte er. Den Wasserpark aus eigenen Mitteln zu sanieren, sah er auch als Chance an. Anselm Borrmann ( CDU) sagte, der Rat müsse nun Farbe bekennen, wie viel ihm das Naturbad wert ist. „Das Wichtigste ist die Verbessrung der Wasserqualität“, betonte er. Das sah Christina Müller-Matysiak (parteilos) ähnlich. „Wir sollten und auf das beschränken, was wir wirklich wollen“, sagte sie. Ein Stellplatz für Wohnmobil sorge ohnehin nur dafür, dass mehr Müll anfällt, den die Ehrenamtlichen vom Trägerverein wegräumen müssen.

Die Sanierung der Hauptstraße soll noch in diesem Sommer beginnen. Quelle: Gerko Naumann

Details für Sanierung der Hauptstraße beschlossen Hans-Jürgen Herr ( FDP) sprach von einer „historischen Entscheidung für Wennigsen“. Der Rat hat am Donnerstagabend die ersten Details zur geplanten Sanierung der Hauptstraße beschlossen. Diese waren über Monate im Bauausschuss der Gemeinde, Im Ortsrat Wennigsen und von den Mitgliedern der eigens dafür eingerichteten Arbeitsgemeinschaft (AG) Hauptstraße akribisch vorbereitet worden. „Wir gehen dieses Jahr auf die Zielgerade“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke und kündigte an, dass die ersten Bauarbeiten nach den jetzt folgenden Ausschreibungen im Sommer beginnen sollen. Konkret entschieden sich die Politiker etwa bei der Pflasterung für die Klinkervariante mit weniger Rotanteil. Diese ist zwar teurer als die Alternative, eine Pflasterung mit Betonstein, passe allerdings besser ins Ortsbild. Darüber hinaus sprachen sich die Fraktionen mehrheitlich für 6 Meter hohe Leuchten aus, die auf einer Seite der Straße aufgestellt werden. Die kleinere Variante (4,5 Meter) wurde damit abgelehnt. Die Beete bekommen keine Einfassung, zudem sollen Felsenbirnen gepflanzt werden. Außerdem sprach sich der Rat dafür aus, sich kostenfreie Fahrradbügel von der Region Hannover zu besorgen.

Von Gerko Naumann