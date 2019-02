Wennigsen

Ein erst 14-Jähriger Jugendlicher hat am Sonnabend im Edeka-Markt in Wennigsen zwei Polizisten angegriffen. Zuvor war der Wennigser von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er mehrere Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken eingesteckt hatte. Darauf angesprochen flüchtete der junge Mann zunächst. Inzwischen alarmierte Polizisten stellten der 14-Jährigen. Der wurde bei der Festnahme sehr aggressiv und „leistete erheblichen Widerstand“, teilt die Polizei in Ronnenberg mit.

Der Ladendieb schlug auf die Polizisten ein, die dadurch Prellungen erlitten. Auch der 14-Jährige wurde verletzt. Deshalb und weil er stark betrunken war, wurde er in Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche muss sich demnächst wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls vor Gericht verantworten.

Von Gerko Naumann