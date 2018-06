Wennigsen/Hannover

Auf Rollen geht es am Sonntag, 1. Juli, wieder durch das Calenberger Land. Unter dem Titel „Skate to See: Auf Rollen zum Wasserpark in Wennigsen“ wird im Rahmen der Gartenregion Hannover eine Inliner-Überlandtour angeboten –erstmalig nach einem Jahr Pause.

Ziel der Tour: Der Wasserpark in Wennigsen, wo sich die Inliner-Begeisterten abkühlen und erfrischen können. Auf der 35 Kilometer langen Tour an den Deisterrand wird bei der Freiwilligen Feuerwehr in Redderse eine Pause mit einer Essens- und Getränkeversorgung eingelegt. Startpunkt ist um 13 Uhr der Klagesmarkt in Hannover. Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos. Eine gewisse Grundfitness und gutes Fahrkönnen wird bei dieser Tour erwartet. Die Tour wird von einem Schlussfahrzeug („Besenwagen“) begleitet. Die Rückfahrt erfolgt in kleinen Gruppen vom Bahnhof Wennigsen. Aktuelle Informationen gibt es auch online auf skatebynight.de.

Von Lisa Malecha