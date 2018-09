Wennigsen

Der erste Förderantrag ist bereits gestellt, auch ein Zeitplan existiert bereits: Der Wasserpark Wennigsen soll ab Herbst 2019 mithilfe von Fördermitteln für rund 1,9 Millionen Euro saniert und umgebaut werden. Um die eingeplanten Zuschüsse zu sichern, wurde vom Rat der Gemeinde sogar ein neuer Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein abgeschlossen: mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einem jährlichen Betriebskostenzuschuss von 150 000 Euro. Die CDU-Fraktion ruft aber zur Vorsicht auf: Bevor mögliche Fördergelder ausgegeben werden, soll ein detailliertes Betriebskonzept für das Naturbad ausgearbeitet werden – mit allen konkreten Einnahmen und Ausgaben, die nach der Umsetzung des Gesamtprojekts zu erwarten sind. Das hat die CDU im Finanzausschuss beantragt.

Den Christdemokraten geht die Planung offenbar zu schnell: Immerhin gehe es inklusive der Zahlungen an den Trägerverein sowie der Baukosten um ein Projekt mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 5,7 Millionen Euro, begründete der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Anselm Borrmann den Antrag. Zwar wolle die CDU nicht alle Pläne und Förderanträge infrage stellen. „Es werden sich aber auch erhebliche Baukosten in unserem Haushalt wiederfinden“, sagte Borrmann. Deshalb sei es wichtig, vor einer endgültigen Entscheidung Klarheit über ein solides Betriebskonzept zu bekommen. „Wenn wie geplant ein Stellplatz für ein Wohnmobil eingerichtet und ein Mehrzweckraum gebaut wird, um Mieteinnahmen zu erwirtschaften, müssen doch vorher auch künftige Einnahmen und Ausgaben konkretisiert werden“, nannte Borrmann ein Beispiel. Ein solches Konzept müsse Grundlage einer Entscheidung sein, wie viel die Gemeinde von möglichen Fördergeldern auch in Anspruch nehme und darüber hinaus selbst zu investieren bereit sei, betonte Borrmann.

Herbstmarkt zum Saisonabschluss im Wasserpark Nach einem langen Sommer beendet der Wasserpark Wennigsen die diesjährige Saison am Sonntag, 23. September, mit einem Herbstmarkt. Von 10 bis 17 Uhr können die Badegäste noch einmal einen Tag im Wasserpark verbringen. Neben Ständen mit Speisen und Getränken wird es unter anderem Spiele und lustige Aktionen der DLRG geben, auch die Wasser-Laufbälle kommen noch einmal zum Einsatz. Parallel dazu können beim Herbstmarkt Aussteller ihre Produkte oder Fähigkeiten anbieten beziehungsweise vorstellen. Auch Hersteller regionaler Waren werden dort vertreten sein. Zudem findet auch ein Flohmarkt statt. Interessenten können sich unter der Telefonnummer (05103) 556 an den Wasserpark wenden. Der Eintritt ist am Sonntag frei, es werden aber gerne Spenden angenommen. Auch der Erlös aus den Standgebühren ist für den Wasserpark bestimmt.

Für die CDU steht vor allem die Betriebssicherheit des Wasserparks im Vordergrund: Nur die technische Aufrüstung und Umgestaltung der Badeteiche mit einem besseren Filtersystem und besserer Wasseraufbereitung sei Kernaufgabe, um Badegästen künftig eine bestmögliche Wasserqualität zu bieten, heißt es in ihrem Antrag. Genau das soll ab Herbst 2019 im ersten Bauabschnitt für rund 880 000 Euro verwirklicht werden. Nur: Bevor etwa zeitgleich der Förderantrag für den anschließenden Neubau der Betriebsgebäude mit Mehrzweckraum, Umkleiden und Sanitärbereich gestellt wird, will die CDU Klarheit über ein solides Betriebskonzept haben. Etwa eine Million Euro soll der Neubau kosten. Die CDU mahnt zur Vorsicht: Die Verwaltung soll mit dem Trägerverein prüfen, inwieweit eine Gebäudesanierung möglicherweise sinnvoller sei als ein Neubau. „Wenn im März fest steht, wie hoch die Förderung wirklich ist und auch Klarheit über das künftige Betriebskonzept besteht, sollten wir überlegen, wie viel Fördergeld die Gemeinde ausgeben und selbst investieren will“, sagte Borrmann.

Im Ausschuss einigten sich die Mitglieder auf Anraten des Kämmerers Michael Beermann auf das weitere Vorgehen. Erst soll der Trägerverein nach der Badesaison 2018 Bilanz ziehen, dann will die Verwaltung mit dem Verein ein Betriebskonzept erarbeiten.

Von Ingo Rodriguez