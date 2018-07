Wennigsen

Bei einem Dachstuhlbrand in Wennigsen ist in der Nacht zum Freitag ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße Wohnhaus abgebrannt. Die 19 Bewohner blieben jedoch unverletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Sie wurden noch in der Nacht in Unterkünften in der Gemeinde untergebracht. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Haus, in dem unter anderem Flüchtlinge wohnen, war zunächst unbewohnbar. Die Brandursache war noch unklar.

Zweiter Brand innerhalb von zwei Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeindefeuerwehr zu dem Haus in der Gartenstraße ausrücken musste. Vor etwa eineinhalb Jahren hatte bereits ein Feuer die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Damals hatte ein defektes Kabel den Brand ausgelöst. Eine umfassende Renovierung des Hauses blieb jedoch aus. Das durch das Feuer entstandene Loch im Dach wurde nur provisorisch abgedeckt, Stromkabel blieben nach wie vor ungesichert und auch das Licht im Treppenhaus funktionierte nicht. „Jedes Tier lebt besser als wir“, sagte ein Bewohner elf Monate nach dem Brand.

Von RND/dpa/ms