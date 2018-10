Wennigsen Wennigsen - Familie findet seit Monaten keine Wohnung Seit vier Monaten muss eine fünfköpfige Familie getrennt voneinander leben, da sie keine bezahlbare Wohnung im Gemeindegebiet findet.

Starker Familienzusammenhalt: Weil Mohamed El-Arid (links) nach dem Brand bislang immer noch keine Wohnung gefunden hat, lebt er derzeit mit in der Wohnung seines Bruders Rabin. In den Abendstunden verbringt er wegen seiner bislang erfolglosen Wohnungssuche auch oft Zeit in der Pizzeria seines Cousins an der Degerser Straße. Quelle: Ingo Rodriguez