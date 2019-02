Wennigsen

Proben-Endspurt bei der Klosterbühne Wennigsen: Am Donnerstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr ist Premiere des neuen Stücks „Willkommen zu Hause – John ist stabil“. Im Anschluss ist ein lockeres Beisammensein mit einem kleinen Imbiss geplant, um über das Stück und darüberhinaus ins Gespräch zu kommen.

Lauter schräge Charaktere

Regisseurin Noa Suse Wessel und das Ensemble haben das Stück gemeinsam erarbeitet. Worum es in der Geschichte geht: Es wird um Verrücktheit gehen – im engeren und weiteren Sinne. Schauplatz sind zwei Wohngemeinschaften, eine Männer-WG und eine Frauen-WG in einem Haus. Allesamt sind sie schräge Charaktere, jeder mit seinen kleinen Macken, Ecken und Kanten. In dem Theaterstück werden ihre Lebensgeschichten erzählt – witzige und skurrile Lebensgeschichten, aber auch traurige und anrührende. Es geht um das alltägliche Mit- und Gegeneinander, um kleine Siege und auch bitteres Scheitern. Es geht um den Versuch der Gemeinschaft, zusammen mit Sozialarbeiterin Jacky eine Brücke in die Welt zu bauen, die wir als normal betrachten. Dabei stellt sich die Frage: Was ist „normal“ und was ist „ver-rückt“? Jeder WG-Bewohner hat darauf eine eigene Antwort.

Zur Galerie Das Ensemble der Wennigser Klosterbühne steckt mitten in den Proben für sein neues Stück. Premiere ist am 28. Februar.

Das Besondere an dem neuen Stück: Das komplette Ensemble spielt mit – 15 Akteure. Und: „Wir machen selber Musik“, sagt Regisseurin Wessel. Als dreistimmiger Chor. Sogar die Bühnenbauer sind an einer Stelle im Stück eingebunden, weil es da einen offenen Umbau gibt. Das neue Stück braucht ziemlich viel Requisite. Auch in eine neue Tonanlage und in die Lichttechnik hat die Klosterbühne investiert.

Sechs Vorstellungen

Die weiteren Termine nach der Premiere am Donnerstag sind am Freitag und Sonnabend, 1. und 2. März, sowie die Woche darauf am Donnerstag, Freitag und Sonnabend, 7., 8. und 9. März. Alle Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr und finden im Wennigser Klostersaal statt. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Für die Aufführungen der Bühne werden keine Karten verkauft. Platzreservierungen sind aber telefonisch oder per E-Mail möglich. Anja Fahrenbach ist unter (05103) 706389 zu erreichen. Ein Anrufbeantworter ist geschaltet. Die E-Mail-Adresse für Platzreservierungen lautet info@kloster-bühne.de.

Von Jennifer Krebs